Valentin Carboni sembra non avere pace. L’ex Monza, dopo aver lasciato il Genoa a gennaio a causa dello scarso minutaggio concessogli da Vieira prima e De Rossi poi, era tornato in patria al Racing per rilanciarsi e convincere il ct Scaloni a chiamarlo in vista dei prossimi Mondiali. Tuttavia, proprio dall’Argentina arrivano delle pessime notizie riguardo le condizioni fisiche del giocatore.

NUOVO INFORTUNIO GRAVE PER VALENTIN CARBONI: FUTURO CON L’INTER A RISCHIO?

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, infatti, Valentin Carboni avrebbe subito un grave infortunio al ginocchio nel corso dell’allenamento odierno Le prime indiscrezioni destano grande preoccupazione: si teme infatti una nuova lesione al legamento crociato, per giunta alla stessa articolazione già colpita nell’ottobre del 2024.

Ti potrebbe interessare Pronostico Lyngby vs Kolding – Dinamarca 1ª Division – 27 Febbraio 2026 Calcio Europeo

Qualora le prime sensazioni venissero confermate, Carboni dovrà restare lontano dai campi per almeno sei o sette mesi e ciò non comporta solo la mancata partecipazione al prossimo mondiale, ma anche alla fine anticipata della propria esperienza con il Racing dato che, quando il giocatore si sarà ripreso dall’infortunio al 100%, sarà nuovamente a Milano, tornando di fatto sotto l’ala dell’Inter. Una tegola pesantissima per la dirigenza nerazzurra, che ha sempre puntato forte sul talento del classe 2005, considerandolo un patrimonio prezioso per il futuro del club, e ora si ritrova a dover gestire un percorso di crescita frenato dall’ennesima sfortuna.

Oltre a “Inter, calvario Valentin Carboni: nuovo grave infortunio al ginocchio” leggi anche: