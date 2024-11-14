Inter, Calhanoglu: “Futuro? Ho un contratto fino al 2027, ma…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 14 Novembre 2024

INTER CALHANOGLU FUTURO – Intervistato da TV8,5 dal ritiro della Turchia, Hakan Calhanoglu ha fatto il punto della situazione circa questa stagione, la sua quarta all’Inter.

Così il centrocampista: “Quando abbiamo perso la Champions League è stato un momento difficile per noi. L’anno dopo siamo diventati campioni d’Italia vincendo la seconda stella. Ora stiamo facendo bene, le prossime partite saranno importanti per noi. Champions? Il format in questa stagione è molto diverso, spero che potremo avere un’altra chance. Sono contento che Arda Guler l’abbia vinta con il Real Madrid“.

INTER CALHANOGLU FUTURO – Di seguito: “Ho avuto l’opportunità di tornare in Turchia quando ero al Milan, ma in quel periodo c’erano le elezioni presidenziali del Galatasaray e non se n’è fatto nulla. Attualmente sono un giocatore dell’Inter, con un contratto prolungato fino al 2027. Non so cosa accadrà in futuro, sarebbe sbagliato da parte mia dire qualcosa. Non voglio illudere nessuno“.

Poi: “Non scappo, non fuggo dalle mie responsabilità. Se sbaglio un altro rigore, lo tirerò di nuovo. Alcuni potrebbero pensare che abbia un ego. Non si tratta di quello, mi fido di me stesso“.

