Felipe Caicedo ritrova Simone Inzaghi ed è un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante ex Lazio in forza al Genoa ecuadoriano arriva in prestito fino al termine della stagione. Le sue prime dichiarazioni per i canali ufficiali del club nerazzurro:

“Sono molto emozionato, non vedo l’ora di cominciare. Sono molto orgoglioso di rappresentare il mio paese, il primo ecuadoregno qui. Ho lavorato con il mister quattro anni alla Lazio, è stato molto importante e lo ringrazio. Speriamo di far bene e se i gol arrivano prima del novantesimo, meglio“.

