Inter – Cagliari: 2-0, primi gol in nerazzurro per Martinez e Politano

Inter – Cagliari finisce 2-0 e chiude il sabato di Serie A: le reti portano la firma di Martinez e Politano

Tanto turnover nell’Inter che sfrutta la profondità della propria rosa per fare diversi cambi senza diminuire la qualità e si rivede in campo Lautaro Martinez che sostituisce Icardi. Nel Cagliari cambiano ben 6 uomini rispetto all’ultimo match di campionato.

L’Inter preme subito forte e dopo soli 13′ ecco il primo gol in campionato del Toro di Bahia Blanca che fissa il risultato sull’1-0 dopo un assist perfetto di Dalbert. Il colpo di testa di Martinez finisce in rete con Cragno non perfetto.

Potrebbe essere l’incipit di una partita in discesa, ma il Cagliari, dopo un primo momento di sbandamento non si scompone, alza il baricentro e pressa alto e prova a costruire azioni pericolose, guidate dal sempre arrembante e grintoso Barella e con Pavoletti che in mezzo fa spallate con tutti, ma non effettua praticamente mai un tiro pericoloso.

L’Inter ha comunque tanta qualità e crea superiorità sulle fasce, ma non riesce mai a rendersi davvero pericolosa per il raddoppio, mentre Handanovic mette in apprensione i suoi tifosi con un rinvio sbagliato, sul quale mette una pezza Gagliardini. Nel finale di primo tempo Candreva, spesso beccato dai suoi tifosi, sciupa il 2-0.

La ripresa si apre subito con un cambio: Pisacane per Klavan. Come a inizio primo tempo di nuovo l’Inter in pressione alta che prova a chiudere la partita, dopo 5′ Borja Valero prova a sorprendere Cragno, ma il suo tiro è deviato in calcio d’angolo. Il Cagliari è sempre vivo, ma fatica a rendersi davvero pericoloso e vive sugli strappi del talento di Barella. Al 60′ Maran prova a giocarsi la carta del classe ’92 Joao Pedro, già in gol, al rientro dopo la squalifica per doping, con il Milan: l’ultima marcatura in questo campionato per i sardi.

Al 62′ palla eccezionale di Nainggolan che smarca Candreva a tu per tu con Cragno, ma l’esterno ex Lazio si fa ipnotizzare dall’estremo rossoblu.

Joao Pedro prova a regalare spettacolo con un numero sprecato però da Ionita, ma al 69′ Politano impegna da lontano Cragno che si distende e devia in angolo. Al 72′ calcio d’angolo per il Cagliari, carambola in area, la tocca Dessena con un braccio, vana l’esultanza del Cagliari: dopo il controllo del VAR il gol è annullato, con giallo per Dessena. Al 75′ De Vrij legge bene il cross di Borja Valero, ma il suo colpo di testa è alto di pochissimo.

La partita si spegne con l’Inter che controlla la partita, qualche errore di troppo dei nerazzurri, ma il Cagliari è troppo inferiore a questa Inter per rendersi pericolosa.

Al 90′ Politano si regala un grandissimo gol: il suo sinistro di prima intenzione colpisce il palo e poi entra in porta; per lui è il primo gol con la maglia dell’Inter, 9° marcatore diverso in campionato per la squadra di Spalletti.

I 3 punti rilanciano le ambizioni dell’Inter (alla 3^ vittoria consecutiva in campionato) che scavalcano Fiorentina, Roma e Lazio e salgono a 13 punti, a -2 dal Napoli e a pari merito con il Sassuolo che però giocherà domani contro il Milan. Il Cagliari invece, resta inchiodato a 6 punti, in piena zona retrocessione.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrji, Miranda, Dalbert; Borja Valero (Vecino 83′), Gagliardini (Brozovic 56′); Candreva (Perisic 69′), Nainggolan, Politano; Lautaro Martinez.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Srna, Andreolli, Klavan (Pisacane 46′), Faragò; Dessena, Bradaric (Joao Pedro 60′), Barella; Ionita; Pavoletti, Sau (Farias 71′).

Gol: Martinez, Politano

Ammoniti: Andreolli, Bradaric, Pisacane, Dessena, Dalbert

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: