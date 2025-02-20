Inter, brutte notizie: infortunio per Sommer

Redazione · Pubblicato il 20 Febbraio 2025

Dopo la sconfitta contro la juventus nell’ultima partita di serie a, arriva un’altra brutta notizia per i tifosi nerazzurri. Il portiere dell’inter, Yann Sommer, dovrà saltare alcune delle prossime partite a causa di una frattura alla testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Questo infortunio dovrebbe tenere lontano dai campi il portiere svizzero per circa un mese.

Il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni del portiere svizzero

“Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”. Questo è quanto ha riportato l’Inter nell’ultimo comunicato ufficiale sulle condizioni di Yann Sommer.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

I nerazzurri dovranno quindi fare a meno del portiere titolare in entrambe le partite degli ottavi di finale di champions league contro Psv o Feyenoord, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la lazio del 25 febbraio, e quattro sfide di campionato, tra cui la partita decisiva per la lotta scudetto contro il napoli, in programma nel primo weekend di marzo (la Lega Serie A comunicherà gli orari ufficiali entro sabato 22 febbraio).

Giocherà Martinez

A difendere i pali dei nerazzurri toccherà al portiere di riserva, Josep Martinez. Il numero 13 avrà l’occasione di giocare titolare per circa un mese. La scorsa estate, L’Inter lo aveva acquistato dal genoa per 13,5 milioni di euro più 2 di bonus, facendo firmare al portiere spagnolo un contratto fino al 2029 da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Quest’anno Martinez ha giocato solo una partita, il 19 dicembre 2024, contro l’udinese in Coppa Italia, partita vinta 2-0 dai nerazzurri con i gol di Arnautovic e Asllani.

LEGGI ANCHE: