Inter, Bonny verso il recupero: possibile arma nel derby col Milan

Inter, cresce l’ottimismo per il recupero di Bonny

Il conto alla rovescia per il derby tra Inter e Milan è ormai iniziato e, in casa nerazzurra, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria: le condizioni di Ange-Yoan Bonny, infatti, sono in netto miglioramento e l’attaccante francese punta a tornare disponibile per la sfida di Serie A che può indirizzare la corsa allo scudetto.

La squadra guidata da Cristian Chivu si presenta alla stracittadina con un vantaggio di dieci punti sui rossoneri. Un eventuale successo permetterebbe all’Inter di compiere un passo quasi decisivo nella lotta tricolore, affrontando con maggiore serenità l’ultima parte della stagione.

Il problema al polpaccio e la gestione prudente

Ange-Yoan Bonny aveva lasciato il campo al 76’ della sfida contro il Genoa per un fastidio al polpaccio. Nulla di particolarmente grave, ma lo staff medico dell’Inter ha preferito adottare la massima prudenza. Per questo motivo l’attaccante ha saltato l’impegno di Coppa Italia contro il Como.

Il riposo degli ultimi giorni ha però dato i risultati sperati. Dall’ambiente nerazzurro filtra fiducia e il recupero per il derby contro il Milan appare ora una possibilità concreta.

Le idee di Chivu per l’attacco

Con Lautaro Martinez ancora indisponibile, Cristian Chivu sembra orientato a schierare dal primo minuto il tandem composto da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. In questo scenario, il rientro di Ange-Yoan Bonny rappresenterebbe una risorsa preziosa a gara in corso.

Arrivato in estate dal Parma, il francese ha iniziato la stagione con grande impatto. In Serie A ha collezionato 5 gol e 4 assist in 22 presenze, a cui si aggiungono due reti in Coppa Italia. Numeri significativi per un attaccante di appena 22 anni al primo anno con una big come l’Inter.