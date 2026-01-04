Inter-Bologna, Italiano: “Avranno il dente avvelenato; si passa dalla prestazione, altro test per noi”

Vincenzo Italiano ha parlato in vista della trasferta del Bologna contro l’Inter, posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A. Così il tecnico dei rossoblù in conferenza stampa:

“Il fatto di essere dentro a tutte le competizioni è già un grande merito, in campionato anche se abbiamo perso terreno e qualche punto c’è sempre tempo per recuperare, una miriade di punti a disposizione. Un periodo di alti e bassi con tutte queste partite può capitare ma la squadra è viva, le prestazioni ci sono, mettere a posto qualche errorino di superficialità dietro e un po’ di concretezza davanti ma ci siamo”.

Le tante partite ravvicinate: “Ci sarà bisogno di tutti, il campionato ti dà modo di recuperare, siamo in una bella zona di classifica ma le altre vanno forte e appena sbagli qualcosina…“.

Sull’Inter: “Avranno il dente un po’ avvelenato dalla gara in Supercoppa, è un altro test importante per noi, dobbiamo cercare di ottenere dal punto di vista della prestazione il massimo, intensità e sacrificio“.

Su Dominguez: “Sta dando il suo contributo, quando c’è armonia e fiducia in quello che si fa non ci sono problemi, continuando a creare, lui insieme agli altri riusciranno di nuovo a sbloccarsi. Ok esser ermetici ma la differenza la fanno i gol“.

Italiano conclude: “Sarei preoccupato se la squadra non producesse, penso siano momenti, si passa anche da questi. Al mercato ci pensano i direttori, se si potrà aggiungere qualità, non ci tireremo indietro e saremo vigili”.

