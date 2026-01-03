Inter-Bologna, Chivu: “Difficile, mettono tutti in difficoltà; responsabilità e ambizione per essere competitivi”

Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa il posticipo domenicale che l’Inter giocherà in casa contro il Bologna. Le sue dichiarazioni principali:

“Responsabilità? Le solite per le aspettative, le ambizioni che ha da molti anni. Sappiamo che è una partita difficile contro un avversario difficile da affrontare, ha messo noi e chiunque in difficoltà, è cresciuta molto, ha una identità e intensità chiara che crea problemi“.

La sconfitta di Supercoppa proprio contro gli emiliani: “Hanno giocatori che ti possono mettere in difficoltà, un attaccante, trequartisti e incursori che riempiono l’area, hanno struttura, poi ti vengono a prendere a uomo, hanno gamba, fanno le cose con determinazione“.

La prima cosa da migliorare: “Dobbiamo fare le cose meglio ma è una cosa che trasmettiamo dall’inizio, aggiungere sempre qualcosa in più, poi il senso di responsabilità, ambizione, cose che non devono mai mancare se si vuole essere competitivi“.

INTER-BOLOGNA, CHIVU IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Chivu concentrato sul campo e non sulle polemiche: “Per come vedo io il calcio non portano punti, incide poco se non a livello mediatico. Bisogna che rimanga uno sport e se c’è una critica, dev’essere costruttiva“.

Il mercato e il nome di Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, come Luis Henrique, Dumfries, Darmian che tra poco rientra… sono un allenatore che guarda la realtà dei fatti e quello che ha a disposizione, amo questo gruppo, questi giocatori“.

Tante gare nelle prossime settimane: “Quando abbiamo avuto un calendario affollato abbiamo sempre cercato di cambiare e trovare energie fresche in base agli avversari e ai nostri allenamenti. C’è bisogno di tutti giocando ogni tre giorni se si vuole essere competitivi, bisogna trovare nelle responsabilità e nelle cosiddette rotazioni la forza di portare avanti i risultati“.

Chivu conclude: “Scudetto? Vista la differenza di punti, tutte e cinque hanno la possibilità di andare fino in fondo“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali dell’Inter.