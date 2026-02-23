Inter-Bodo, probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter si gioca tutto a San Siro. Martedì 24 febbraio alle 21 i nerazzurri affrontano il Bodo/Glimt nel ritorno del playoff di Champions League, chiamati a ribaltare il 3-1 dell’andata in Norvegia. Servono tre gol di scarto per passare il turno, due per trascinare la sfida ai supplementari.

La squadra di Cristian Chivu arriva all’appuntamento con il vento in poppa. Il successo sul campo del Lecce, unito al passo falso del Milan contro il Parma, ha consolidato il primato in Serie A. Sette vittorie consecutive in campionato, tredici nelle ultime quattordici giornate: numeri da capolista solida e consapevole.

Le probabili formazioni

Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2 con Sommer tra i pali, difesa guidata da Bastoni insieme a Bisseck e Akanji. Sulle corsie Dimarco e Luis Henrique, in mezzo qualità e inserimenti con Barella, Zielinski e Sucic. Davanti la coppia Esposito-Thuram.

Il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen risponde con il 4-3-3: Haikin in porta, Bjortuft e Gundersen al centro della difesa, tridente formato da Blomberg, Hogh e Hauge.

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Bodo/Glimt sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, con diretta streaming su Sky Go e NOW. Calcio d’inizio alle ore 21.

Per l’Inter è una notte che pesa. La rimonta è complicata, ma a San Siro nulla è scontato.