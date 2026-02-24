Inter-Bodo, diga ospite ma anche qualità e poi 1-2: norvegesi agli ottavi CL

Dopo la sconfitta con due gol di scarto in Norvegia e l’infortunio di Lautaro all’andata, l’Inter cerca la rimonta davanti al suo pubblico contro il Bodo Glimt nel ritorno dei playoff Champions League per accedere agli ottavi.

Pubblico che spinge forte fin dall’ingresso in campo delle squadre e i primi applausi arrivano dopo pochi minuti per il colpo di testa di Esposito, alto non di molto. Fischi per gli avversari che tengono poco la palla ma quando lo fanno, giocano in tranquillità; all’11’, Dimarco chiama alla parata Haikin e il successivo calcio d’angolo l’Inter si avvicina al vantaggio, aumentando di pericolosità minuto dopo minuto. Al 15′, è il turno di Thuram il cui tiro deviato genera un angolo e più tardi Bastoni di testa ma il risultato non si sblocca. Superata la mezz’ora, bella giocata di Zielinski e altrettanta conclusione, fuori di poco.

Unica azione del Bodo al 35′, attento Sommer sull’insidioso colpo di testa di Siovold.

Statistiche completamente sbilanciate verso l’Inter; nonostante ciò, all’intervallo si va sullo 0-0.

INTER-BODO, SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, inevitabile accelerata per trovare quanto prima il gol ma la rete è norvegese: errore di Akanji che sbaglia il passaggio all’indietro, Hauge ribatte la respinta di Sommer per lo 0-1.

Chivu prova con dei cambi a dare un po’ di freschezza ma in questa fase sono gli ospiti più sciolti e fanno correre a vuoto l’Inter che in più trova diverse volte la porta stregata come al 68′ con l’incredibile palo colpito.

Al 72′, ottima azione del Bodo finalizzata da Evjen e squadra che si iscrive alla storia: 0-2 a San Siro dopo aver vinto 3-1 anche all’andata e qualificazione agli ottavi.

Poco dopo, accorcia Alessandro Bastoni e ambiente che si rianima ma non basta; settantamila spettatori vicini ai nerazzurri fino alla fine ritroveranno i giocatori sabato nella gara serale di campionato contro il Genoa.

INTER-BODO: TABELLINO

INTER: Sommer; Bisseck (82′ Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (62′ Diouf), Barella, Zielinski (62′ Sucic), Frattesi (62′ Bonny), Dimarco (81′ Carlos Augusto); Thuram, Pio Esposito

Allenatore: Cristian Chivu

BODØ/GLIMT: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (85′ Aleesami); Evjen (82′ Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (75′ Maatta), Høgh, Hauge

Allenatore: Kjetil Knutsen

Arbitro: Alejandro Hernández (ESP)