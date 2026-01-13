Inter, blitz Galatasaray a Milano: Frattesi in cima alla lista

La missione è chiara e il tempismo non è casuale. Il Galatasaray si è mosso con decisione su Milano, aprendo un fronte caldo con l’Inter in questa fase cruciale del mercato invernale.

Missione italiana del Galatasaray

La presenza in città dei vertici del Galatasaray ha acceso immediatamente i riflettori. Un blitz che va oltre la semplice esplorazione e che punta a un confronto diretto con la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo principale resta Davide Frattesi, nome centrale nelle strategie in uscita dell’Inter.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Frattesi, nodo centrale del mercato nerazzurro

Il futuro di Davide Frattesi continua a essere uno dei temi più delicati in casa Inter. Il centrocampista ex Sassuolo attende un progetto che gli garantisca maggiore centralità. Tramontata la pista Juventus, il Galatasaray resta l’unica alternativa concreta per una cessione immediata. L’Inter ha aperto, ma solo a condizioni precise: incasso minimo da 35 milioni di euro, sia a titolo definitivo sia tramite prestito con obbligo di riscatto.

Calhanoglu, pista da monitorare

Secondo quanto riferito da HT Spor, il viaggio milanese ha riattivato anche il dossier Hakan Calhanoglu. Il regista turco avrebbe dato disponibilità ad ascoltare una proposta, ma solo a fronte di un’offerta formale all’Inter. In assenza di sviluppi immediati, ogni discorso è rinviato all’estate, quando Calhanoglu entrerà nell’ultimo anno di contratto.

Il Galatasaray osserva, tratta e prova a colpire. Milano è il centro del gioco. E gennaio è appena entrato nel vivo.