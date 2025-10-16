Inter, Bisseck verso l’addio: Circati nome nuovo per gennaio
Foto © Stefano D’Offizi
Inter, Bisseck verso l’addio a gennaio
Il futuro di Yann Bisseck all’Inter resta incerto. In questa stagione, il difensore tedesco ha collezionato soltanto due presenze: contro lo Sparta Praga in Champions League e contro l’Udinese in campionato. Troppo poco per un giocatore che punta alla convocazione di Julian Nagelsmann per i prossimi Mondiali.
Le scelte di Chivu e la concorrenza in difesa
L’arrivo di Akanji ha ulteriormente complicato le gerarchie difensive di Cristian Chivu, che finora ha preferito puntare su elementi più rodati. Un segnale che non è passato inosservato al ct della Germania, che ha sottolineato come la scarsa continuità rischi di penalizzare il difensore.
Il valore di mercato e il possibile addio
Già la scorsa estate i nerazzurri avevano rifiutato un’offerta superiore ai 30 milioni dal Crystal Palace, ma a gennaio non è da escludere che una nuova proposta dall’Inghilterra possa spingere l’Inter a riflettere.
Circati nel mirino dell’Inter
In caso di partenza di Bisseck, il ds Piero Ausilio si muoverebbe rapidamente per trovare un sostituto. Tra i profili monitorati c’è Alessandro Circati del Parma, considerato una delle rivelazioni difensive della Serie A. Una scelta che garantirebbe prospettiva e affidabilità a lungo termine.
