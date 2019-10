Inter, Biraghi: “Riprendiamo il cammino della vittoria, una sconfitta non ci cambia”

INTER BIRAGHI- Cristiano Biraghi, ventisettenne difensore dell’Inter ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della ripresa del campionato. L’ultima sconfitta contro la Juventus ha insegnato qualcosa:

“Siamo carichi, c’è voglia di riprendere il cambino ella vittoria. abbiamo affrontato una squadra difficile. Purtroppo il risultato non è andato bene , analizzeremo e cercheremo di migliorare. Una sconfitta non ci fa cambiare il modo di pensare, di giocare. E’ una sconfitta ce ci deve bruciare dentro, prendere quello che abbiamo fatto meno bene e migliorare di partita in partita. Abbiamo iniziato un ciclo nuovo, sapevamo delle possibili difficoltà, importante è avere la voglia di migliorare partita dopo partita, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e dobbiamo immagazzinarlo, lo abbiamo già dimostrato. Vogliamo la rivincita“.

