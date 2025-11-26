Inter beffata al 93’: Gimenez regala all’Atletico una vittoria pesante

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Inter colpita nel finale

La quinta giornata di Champions League porta una nuova delusione per l’Inter, battuta 2-1 dall’Atletico Madrid al Metropolitano. La rete decisiva di Gimenez al 93’ ha chiuso una sfida che sembrava ormai indirizzata verso il pareggio, punendo con ferocia l’unica vera distrazione difensiva dei nerazzurri nel recupero.

Atletico avanti tra le polemiche

L’avvio era stato incoraggiante per la squadra di Cristian Chivu, pericolosa con Federico Dimarco in due occasioni. Al 9’, però, i Colchoneros hanno trovato il vantaggio con Julian Alvarez, dopo un’azione confusa che ha richiesto un lungo controllo VAR. Il tocco di Baena, giudicato non falloso, ha riacceso il Metropolitano e la spinta emotiva trasmessa da Diego Simeone ha acceso l’atmosfera.

Reazione Inter e beffa nel recupero

Il pareggio nerazzurro è arrivato al 54’ grazie a Piotr Zielinski, bravo a combinare con Bonny e finalizzare con precisione. In quel momento l’Inter sembrava padrona del campo, ma col passare dei minuti l’Atletico ha ritrovato ordine con l’ingresso di Antoine Griezmann. Nel finale, la dormita su palla inattiva ha permesso a Gimenez di colpire indisturbato e battere Yann Sommer.

L’Inter resta a 12 punti e scivola al quarto posto, mentre l’Atletico Madrid sale a 9 e riapre il discorso qualificazione. Una sconfitta meno pesante del derby, ma che evidenzia ancora una volta una fragilità concreta: creare tanto non basta se ogni dettaglio pesa come un macigno.

