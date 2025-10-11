Inter, avanti con Dimarco: rinnovo fino al 2030 sul tavolo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025 · Aggiornato il 11 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Federico Dimarco, rinnovo vicino con l’Inter

L’Inter è pronta a blindare uno dei suoi uomini simbolo. La dirigenza nerazzurra ha avviato i colloqui con Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi di Federico Dimarco, per discutere l’estensione del contratto del difensore oltre l’attuale scadenza del 2027. Sul tavolo ci sono due ipotesi: prolungamento fino al 2029 o addirittura al 2030.

Un giocatore bandiera per il futuro

Considerato un calciatore dal vero “cuore nerazzurro”, Dimarco rappresenta molto più di un semplice terzino per l’Inter. Cresciuto calcisticamente nel vivaio e diventato titolare inamovibile negli ultimi anni, è oggi uno dei leader della squadra. Nonostante l’interesse di diversi club europei, la società non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte: la volontà è quella di trasformarlo in una bandiera della nuova era nerazzurra.

Stabilità e continuità nel progetto nerazzurro

Il rinnovo di Dimarco si inserisce nella strategia dell’Inter di consolidare la propria ossatura tecnica. Dopo aver resistito alle avances del mercato, i dirigenti puntano a blindare i punti fermi della rosa per mantenere competitività in Serie A e in Champions League. La trattativa con Roc Nation Sports procede con ottimismo, segnale della volontà condivisa di arrivare a una firma a breve.

Per i tifosi nerazzurri, la conferma di Federico Dimarco non è solo un rinnovo contrattuale: è la certezza che il futuro dell’Inter continuerà ad avere un volto profondamente milanese e legato ai colori della sua storia.

