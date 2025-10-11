Inter, avanti con Dimarco: rinnovo fino al 2030 sul tavolo
Foto © Stefano D’Offizi
Federico Dimarco, rinnovo vicino con l’Inter
L’Inter è pronta a blindare uno dei suoi uomini simbolo. La dirigenza nerazzurra ha avviato i colloqui con Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi di Federico Dimarco, per discutere l’estensione del contratto del difensore oltre l’attuale scadenza del 2027. Sul tavolo ci sono due ipotesi: prolungamento fino al 2029 o addirittura al 2030.
Un giocatore bandiera per il futuro
Considerato un calciatore dal vero “cuore nerazzurro”, Dimarco rappresenta molto più di un semplice terzino per l’Inter. Cresciuto calcisticamente nel vivaio e diventato titolare inamovibile negli ultimi anni, è oggi uno dei leader della squadra. Nonostante l’interesse di diversi club europei, la società non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte: la volontà è quella di trasformarlo in una bandiera della nuova era nerazzurra.
Stabilità e continuità nel progetto nerazzurro
Il rinnovo di Dimarco si inserisce nella strategia dell’Inter di consolidare la propria ossatura tecnica. Dopo aver resistito alle avances del mercato, i dirigenti puntano a blindare i punti fermi della rosa per mantenere competitività in Serie A e in Champions League. La trattativa con Roc Nation Sports procede con ottimismo, segnale della volontà condivisa di arrivare a una firma a breve.
Per i tifosi nerazzurri, la conferma di Federico Dimarco non è solo un rinnovo contrattuale: è la certezza che il futuro dell’Inter continuerà ad avere un volto profondamente milanese e legato ai colori della sua storia.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo