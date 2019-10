Inter, Ausilio a Barcellona per Vidal. E spunta il nome di Matic

Per giugno gli obiettivi sono Tonali e Milinkovic Savic

Inter Vidal Matic – A seguito del pareggio rimediato contro il Parma, Antonio Conte ha parlato di una rosa troppo corta. Gli impegni infrasettimanali, infatti, non consentono ai giocatori di riprendersi pienamente per la partita successiva. Il tecnico dell’Inter avrebbe chiesto alla dirigenza di muoversi sul mercato già a gennaio e Ausilio è pronto ad accontentarlo.

La stampa catalana ha parlato, nei giorni scorsi, della possibilità di vedere Vidal e Rakitic in maglia nerazzurra. La Gazzetta dello Sport di oggi, però, aggiunge nuovi dettagli. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il Barcellona non è convinto di privarsi del cileno già nella sessione di gennaio. Per quanto riguarda Rakitic, invece, la situazione è diversa. Il croato è ai ferri corti con la società per non essere stato ceduto l’estate scorsa, come aveva esplicitamente richiesto.

Tuttavia, Antonio Conte non sarebbe convinto dal centrocampista e avrebbe proposto come alternativa Matic del Manchester United. Tra le due società vi sono ottimi rapporti, considerando gli affari Lukaku e Sanchez. Resta da capire se gli inglesi sono disposti a lasciar partire un altro giocatore.

Inter Vidal Matic – Il ds Ausilio, intanto, pensa anche al futuro. Gli obiettivi sono Sandro Tonali e Milinkovic Savic della Lazio. Se il primo sta mostrando tutte le proprie qualità anche in Serie A, il serbo sembra aver ritrovato sè stesso e il prossimo anno potrebbe davvero lasciare la Capitale. Perchè questo avvenga, però, l’Inter dovrà sperare nei riscatti di Icardi e Perisic e nella cessione di Gabigol. Un tesoretto che risulterebbe molto interessante per costruire la squadra del futuro.