Il mercato non dorme mai. Nonostante la sessione invernale sia terminata da pochi giorni, molte squadre stanno già monitorando i possibili affari per la prossima estate e il Bayern Monaco sta guardando attentamente in casa Inter per ringiovanire la propria difesa. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Sport1, i bavaresi vorrebbero puntare forte su Yann Bisseck, al fine di dare un’alternativa di livello a Upamecano e Jonathan Tah, visto che Kim Ming-Jae non sta rendendo come sperato e può lasciare il club più titolato di Germania.

BAYERN MONACO SU BISSECK: L’INTER FISSA IL PREZZO

Sebbene non fosse centrale con Simone Inzaghi, Bisseck ha sempre fornito buone prestazioni e ora Chivu lo sta facendo diventare un pilastro del reparto arretrato nerazzurro. Il classe 2000 infatti, in questa stagione è sceso in campo con continuità, come testimoniano le 21 presenze in tutte le competizioni, ed ha giocato sia come braccetto di destra che come centrale. Al momento, non c’è sono stato alcun tipo di contatto fra l’Inter e il Bayern, ma Marotta non intenderà fare sconti e difficilmente scenderà sotto la valutazione di mercato attuale del giocatore che si aggira, ad oggi, intorno ai 40 milioni di euro.

Ti potrebbe interessare McKennie, il rischio Inter per la Juve è dietro l’angolo: colpo a zero Calciomercato News

Oltre a “Inter, attenta: il Bayern Monaco piomba su Bisseck per la difesa” leggi anche: