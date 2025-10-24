Inter, assalto a Nico Paz: offerta da 58 milioni al Real Madrid
Foto © Stefano D’Offizi
Inter pronta all’assalto per Nico Paz
Secondo quanto riportato da TyC Sports, l’Inter avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 58 milioni di euro per Nico Paz, trequartista argentino attualmente in forza al Como ma di proprietà del Real Madrid, che detiene una clausola di recompra da 10 milioni esercitabile la prossima estate.
Un vecchio pallino di Javier Zanetti
Il talento classe 2004 non è una novità per l’Inter. Il vicepresidente Javier Zanetti segue il ragazzo da tempo: un anno fa cenò con il padre del giocatore, suo ex compagno in nazionale argentina. I nerazzurri, già in estate, avevano sondato la possibilità di anticipare la concorrenza, ma il Como respinse le prime avances, compresa un’offerta da 50 milioni proveniente dal Tottenham.
Numeri da stella e futuro da top player
L’inizio di stagione di Nico Paz ha attirato l’attenzione di mezza Europa. Finora ha collezionato 4 gol e 4 assist, contribuendo alla sorprendente cavalcata del Como, che ha perso una sola partita in campionato. Con la maglia dell’Argentina conta già 5 presenze e punta a conquistare un posto ai Mondiali 2026.
L’Inter vede in lui il profilo ideale per il futuro: giovane, tecnico e con margini di crescita enormi. La partita ora si gioca sul tavolo del Real Madrid, che dovrà decidere se riacquistarlo o lasciarlo partire verso Milano.
