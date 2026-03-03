Inter, assalto a Goretzka: intreccio con Lookman…

Un’occasione a parametro zero

L’Inter prepara il colpo estivo e mette nel mirino Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, 31 anni, è in scadenza e dal 1° luglio sarà libero di firmare a parametro zero. Un’opportunità che i nerazzurri non intendono lasciarsi sfuggire.

Il pressing è concreto, anche se la concorrenza non manca: in Premier League si è mosso l’Arsenal, mentre in inverno l’Atletico Madrid era arrivato vicino all’accordo. In Italia, invece, l’Inter appare in pole: il Milan ha virato su André del Corinthians, con Napoli e Juventus più defilate.

La svolta strategica di Oaktree

Dopo un’estate 2025 senza aver acquistato calciatori svincolati, la proprietà Oaktree aveva imposto una linea verde. Ma qualcosa è cambiato. A fine stagione saluteranno senatori come Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan: servirà esperienza per mantenere competitività in Serie A e in Europa.

A centrocampo, oltre all’addio probabile del calciatore armeno, restano in bilico Frattesi e Calhanoglu, corteggiato dal Galatasaray. Sono già stati bloccati profili giovani come Massolin e Aleksander Stankovic, ma un leader come Goretzka garantirebbe fisicità e carisma immediati.

La chiave Lookman

Il tedesco chiede un triennale da 6-6,5 milioni, cifre in linea con Barella, Calhanoglu e Thuram. I rapporti con la Roof, agenzia che cura anche Lookman, sono ottimi. L’estate scorsa il nigeriano fu proposto ai nerazzurri: che sia questo l’intreccio decisivo per portare Goretzka a Milano?