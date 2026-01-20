Inter-Arsenal, notte europea a San Siro: formazioni e diretta tv

La Champions League torna protagonista a San Siro con una sfida di alto profilo. Oggi, martedì 20 gennaio, l’Inter ospita l’Arsenal nella settima giornata della fase campionato, in un confronto che può indirizzare in modo decisivo la corsa alla qualificazione.

La squadra di Cristian Chivu si presenta all’appuntamento da sesta in classifica con 12 punti. L’obiettivo è chiaro: ottenere un risultato positivo per consolidare la posizione e avvicinare il pass per il turno successivo. Di fronte c’è però un’Arsenal solido e continuo, primo con 18 punti e già vicino alla qualificazione matematica sotto la guida di Mikel Arteta.

Le chiavi della partita

L’Inter punterà sulla compattezza del suo 3-5-2 e sulla qualità della coppia offensiva Lautaro Martinez–Marcus Thuram, chiamata a colpire una difesa inglese molto strutturata. L’Arsenal, dal canto suo, affida la regia a Martin Ødegaard e la spinta offensiva a Bukayo Saka, con un tridente pensato per mettere pressione costante.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

Dove vedere Inter-Arsenal

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, con streaming disponibile su Sky Go e NOW.