Inter-Arsenal, Chivu: “Una delle più forti d’Europa con il Bayern; sbagliare meno possibile, sappiamo affrontare queste gare. Thuram, Lautaro…”

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni Sky Sport e poi in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara casalinga di Champions League che l’Inter giocherà contro l’Arsenal. Così il tecnico rumeno:

“Affrontiamo una squadra forte, una delle più forti ‘Europa non solo quest’anno, hanno speso, una continua crescita, una identità, sono stati dominanti negli ultimi anni in Premier, stanno facendo una stagione importante. Sappiamo affrontare questo tipo di partite, cerchiamo di essere la migliore versione.

Arsenal e Bayer sono le più forti in Europa in questo momento ma non vuol dire che partiamo sconfitti. La nostra fase difensiva? Si fa con tutta la squadra, ci prendiamo dei rischi ma abbiamo giocatori per mantenere il livello di attenzione e determinazione per la fase difensiva“.

Su Arteta: “Da altri allenatori c’è sempre da imparare, capire il perché, rubare quello sia giusto fare nella sua squadra. Sta dimostrando di essere un allenatore forte, bravo, con tante ambizioni e in una società ambiziosa“.

Il momento di Frattesi: “Tutti sono una risorsa importante per il gruppo“.

INTER-ARSENAL, CHIVU IN CONFERENZA STAMPA

“E’ una delle più forti d’Europa, hanno investito tanto, si sono classificati secondi in Premier League, il livello di squadra e società è molto alto.

Stiamo lavorando da un paio di mesi per capire l’importanza di una partita, per me lo sono tutte a prescindere dall’avversario, una squadra come la nostra non deve mai avere cali di tensione e sottovalutare l’avversario, dev’essere sempre la sua migliore versione. Siamo consapevoli dell’importanza, del nostro obiettivo, arrivare tra le prime otto per arrivare dritto al turno successivo e stiamo lavorando anche per sfatare quello che si dice fuori, un tabù”.

Cosa l’Inter deve fare meglio rispetto alle gare contro Atletico e Liverpool: “Deve vincere, essere competitiva, fiduciosa, coraggiosa, attenta. A questo livello si gioca sui dettagli, sugli errori da non fare, essere pronti mentalmente e fisicamente, accettare i momenti“.

Il momento di Thuram: “E’ uno dei nostri quattro attaccanti, uno dei più forti in circolazione e l’ha dimostrato sempre. Abbiamo mollato Lautaro e adesso iniziamo con Thuram… è un attaccante importante per noi e per il calcio europeo, ha le caratteristiche per essere uno dei migliori dieci attaccanti al mondo. E’ intelligente, ha margini di miglioramento, siamo strafelici di quello che sta facendo e il suo contributo”.

INTER-ARSENAL, CHIVU IN CONFERENZA STAMPA: SECONDA PARTE

I calci piazzati dell’Arsenal: “Dobbiamo avere la responsabilità individuale, sappiamo ti possono mettere in difficoltà ma vale anche per gli altri avversari, c’è il merito anche loro“.

Chivu conclude: “Bisogna sbagliare il meno possibile, avere intelligenza e maturità per capire i momenti a favore e sfavore, il gruppo è maturato molto nel capire i momenti. L’Arsenal ti può fare male in molti modi, ha verticalità, possesso, transizioni… è una squadra completa.

Arteta? Ambizioso, grandi aspettative e già una certa esperienza nonostante l’età.

Lautaro? Sta facendo un gran lavoro, è quello più presente nell’azione manovrata, si abbassa e viene a prendersi i palloni anche se a volte perde un po’ di lucidità, ma gol ne ha fatti e non dimentichiamoci non è un rigorista, undici gol e poteva farne qualcuno in più. Si diverte, ci dà una mano con le pressioni, con la voglia e cattiveria di portare i difensori ad una risalita importante, vuole essere competitivo e determinante“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club nerazzurro.