Inter, ansia Dumfries: può saltare il derby, pronto Carlos Augusto

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

L’Inter sta preparando al meglio il derby al vertice della classifica contro il Milan ma, in attesa del ritorno di tutti i nazionali, mister Chivu deve far i conti con qualche acciacco tra i suoi giocatori. L’ultimo problema fisico lo ha accusato Denzel Dumfries a causa di un colpo subito alla caviglia già nel match contro la Lazio. Le prime sensazioni non facevano pensare a qualcosa di grave ma, nell’ultimo allenamento, l’olandese ha dovuto interrompere la seduta, arrivando persino a togliersi gli scarpini.

INTER, DUMFRIES NON CE LA FA PER IL DERBY? LE ULTIME

Il colpo subito non sembra comunque un trauma serio, ma richiede un po’ di tempo per essere smaltito e potrebbe costringere l’ex PSV a saltare il derby. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di Dumfries ma, al momento, le sensazioni che trapelano da Appiano Gentile non sono particolarmente incoraggianti.

E allora chi sostituirà l’olandese nel big match di domenica? la soluzione più naturale sarebbe Luis Henrique, ma Chivu non è convinto dell’ex Marsiglia: l’allenatore nerazzurro infatti, ha schierato il brasiliano dal primo minuto in due occasioni, contro Verona e Cagliari, ma non ha fornito delle prestazioni memorabili. Di conseguenza, è molto più probabile che a giocare sull’out di destra sarà Carlos Augusto che finora ha offerto continuità e sicurezza in tutte le posizioni in cui è stato chiamato in causa.

