Inter, ansia Dumfries: infortunio più lungo del previsto? le ultime
Foto © Stefano D’Offizi
Come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, Denzel Dumfries non farà parte del derby di questa sera contro il Milan a causa di una botta alla caviglia rimediata contro la Lazio, in un contrasto con Zaccagni. L’infortunio però, sembra essere più serio del previsto e potrebbe costringere il difensore olandese a saltare più gare di quanto ci si aspettava in un primo momento.
INTER, INFORTUNIO DUMFRIES: SLITTA IL RIENTRO IN CAMPO
A lanciare l’allarme sulle condizioni dell’ex PSV sono stati gli esami a cui si è sottoposto il giocatore qualche giorno fa nel ritiro della nazionale olandese, i quali hanno evidenziato come il problema non fosse da sottovalutare. I nuovi tempi di recupero sono infatti di circa un mese e mister Chivu sarà costretto a rinunciare a Dumfries almeno nelle gare contro Atletico Madrid, Pisa, Como e Liverpool.
Quasi certamente, Carlos Augusto, che già questa sera giocherà titolare sull’out di destra, avrà a disposizione maggior minutaggio per sostituire il classe ’96, vista la sua affidabilità e solidità difensiva. Spera in qualche occasione anche Luis Henrique: l’ex Marsiglia non ha ancora convinto pienamente tutto l’ambiente nerazzurro e spera di trovare maggior spazio ora che un titolarissimo come Dumfries sarà ai box per diverse partite.
