Inter, allarme Akanji: difesa in bilico per Lecce

La sconfitta contro il Bodo/Glimt in Champions League non ha lasciato soltanto scorie tecniche. In casa Inter il vero nodo riguarda l’infermeria. Dopo gli stop di Lautaro Martinez e Zielinski da valutare, anche Manuel Akanji è finito sotto osservazione.

Il difensore svizzero ha lasciato il campo acciaccato. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma la sensazione è chiara: contro il Lecce, nella 26ª giornata di Serie A, la sua presenza è tutt’altro che scontata.

Difesa da reinventare

Qui si misura la gestione di Cristian Chivu. Con Dumfries, Calhanoglu e Barella già indisponibili, perdere anche Akanji significherebbe ridisegnare la linea arretrata. Le alternative non mancano, ma cambiano gli equilibri. Acerbi e de Vrij sono pronti. Uno dei due può partire dal primo minuto, anche a prescindere dall’esito degli esami, per garantire freschezza dopo le fatiche europee.

La priorità è evitare rischi. La stagione è nel vivo e l’Inter non può permettersi ricadute. A Lecce servirà una squadra compatta, capace di reagire dopo il ko europeo. L’Inter vuole confermarsi in campionato. Prima, però, deve fare i conti con i suoi acciacchi.