Inter al lavoro per il super rinnovo di Federico Dimarco

L’Inter sta lavorando per il futuro di Federico Dimarco: la dirigenza nerazzurra, infatti, ha avviato una trattativa per estendere ulteriormente il contratto del laterale mancino, con l’obiettivo di legarlo al club fino al 2029, con opzione fino al 2030, e di riconoscergli un ingaggio adeguato al suo status .

Un rinnovo già in cantiere

La notizia giunge dopo due anni dal precedente accordo, firmato fino al 30 giugno 2027 . Quell’operazione, definita “un percorso emozionante, una storia di appartenenza” dallo stesso club, aveva già premiato la crescita del giocatore. Ora, la società guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vuole andare oltre, pianificando una nuova intesa a lungo termine.

Le cifre di un affare strategico

La trattativa, che dovrebbe concludersi entro l’estate, prevede un sostanzioso aumento di stipendio per il difensore italiano. L’ingaggio annuale di Federico Dimarco passerebbe dagli attuali 4 milioni di euro a una cifra compresa tra i 5 e i 5,5 milioni, a testimonianza del suo ruolo cardine nei progetti nerazzurri. Questo nuovo accordo rappresenterebbe il giusto riconoscimento per un giocatore cresciuto nel vivaio interista e diventato un pilastro della compagine nerazzurra.

Un investimento sul presente e sul futuro

Legare Dimarco fino al 2030 significa per l’Inter proteggere un asset fondamentale. Classe 1997, il giocatore è infatti un simbolo per la tifoseria e un elemento tattico insostituibile, in grado di ricoprire con efficacia sia il ruolo di esterno sinistro a cinque che quello di difensore in una linea a tre. La sua permanenza è vista come un investimento cruciale per la stabilità e la competitività della rosa nerazzurra nei prossimi anni.