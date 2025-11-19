Inter, Akanji punta il derby: “Obiettivo…”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 19 Novembre 2025

Inter Akanji – Nelle ultime ore di calciomercato l’Inter ha optato per una mossa importante: fuori Pavard (direzione Francia) e dentro Akanji. Lo svizzero dopo aver vinto tutto a Manchester con Guardiola si è preso in poco tempo l’Inter; intervistato da Sportmediaset ha parlato degli obiettivi per questa stagione oltre che dell’imminente derby in arrivo.

Qualificazione della Svizzera al Mondiale – “È stato un grande anno, una bella qualificazione per tutta la squadra. Penso che abbiamo fatto ottime prestazioni, siamo stati costanti e abbiamo meritato di andare al Mondiale“.

Sul momento dell’Italia – “Dopo il ko in Norvegia e il fatto che loro avessero segnato tanti gol, era davvero difficile ribaltare il risultato nell’ultima partita perché avrebbero dovuto vincere con un largo margine. La Norvegia ha vinto di nuovo, vedremo chi toccherà agli Azzurri, ma dovranno giocare bene se vorranno andare al Mondiale“.

Sul derby – “Sì, lo sto aspettando, ma onestamente non ci ho pensato ancora perché mi sono concentrato sulla Nazionale. Ci siamo qualificati e stanotte (ieri notte) festeggiamo, poi guarderò avanti al mio primo derby di Milano“.

Gol contro il Milan? – “No, non sarebbe male. Non ho ancora segnato e spero di farlo presto, non è il mio lavoro, ma sarebbe bello se potessi aiutare la squadra anche con questo e magari potrebbe succedere già nel fine settimana”.

Permanenza a Milano – “Lo spero, vediamo cosa succederà questa stagione, poi con il club decideremo cosa fare. Non lo so, dipende da come andrà la stagione, ma al momento sono molto felice a Milano“.

Su Chivu – “È ancora giovane, ma mi piace molto come si approccia alla squadra e allo staff, il modo che ha di comunicare con noi. Sono davvero felice al momento con lui, certo è giovane e deve ancora imparare molto, ma ha avuto un’ottima carriera e credo che possa prendere spunto da quello, dagli allenatori che ha avuto. Vedremo come andrà avanti”.

Obiettivo scudetto? – “Certamente”.

