Inter, addio a Diaby: l’Al-Ittihad rifiuta la proposta nerazzurra

Il sogno Inter di Moussa Diaby è svanito all’ultimo istante. L’esterno francese, nonostante avesse dato il proprio assenso a un trasferimento a Milano, non vestirà la maglia nerazzurra. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al-Ittihad ha infatti respinto in maniera secca e definitiva la proposta presentata dal club italiano.

La dirigenza interista, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, aveva lavorato a un’operazione complessa: un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. Tuttavia, il club saudita, che nel 2024 aveva investito oltre 60 milioni di euro per acquisire il giocatore dall’Aston Villa, non ha voluto assecondare questa formula, considerandola non allineata al valore del cartellino.

La decisione dell’Al-Ittihad e le conseguenze

La posizione dell’Al-Ittihad è stata netta. Fonti arabe indicano che il club avrebbe valutato un’eventuale cessione solo di fronte a un’offerta definitiva vicina ai 40 milioni di euro. La proposta in prestito dell’Inter, vista come una soluzione a basso rischio per i nerazzurri, non è stata quindi ritenuta congrua.

Di conseguenza, Moussa Diaby, 26 anni, proseguirà la sua avventura nella Saudi Pro League fino alla scadenza naturale del suo contratto, fissata al 2029. Per l’Inter di Cristian Chivu, si tratta di un duro colpo. Il club aveva identificato nell’ex Bayer Leverkusen il profilo ideale per rinforzare la fascia destra, soprattutto dopo l’infortunio di Denzel Dumfries e la possibile partenza di Luis Henrique.

La corsa contro il tempo per un’alternativa

Con la chiusura del mercato imminente, l’Inter deve ora rivolgere urgentemente la propria attenzione verso obiettivi alternativi. Il club non può permettersi di rimanere scoperto in un reparto chiave per la lotta scudetto e per la Champions League.

Tra i nomi ancora sul tavolo c’è Ivan Perišić, ma la trattativa con il PSV Eindhoven è complicata. La dirigenza nerazzurra dovrà quindi muoversi con estrema rapidità per trovare una soluzione valida in pochissime ore, pena il rischio di affrontare il finale di stagione con una rosa più sottile del previsto in un settore fondamentale.