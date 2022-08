Inter, Acerbi in pole per la difesa – L’ Inter è pronta a chiudere per l’ultimo colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Come sappiamo, i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore centrale che possa prendere il posto di Andrea Ranocchia e, in pole, vi è sempre Francesco Acerbi della Lazio con cui la dirigenza interista avrebbe già raggiunto l’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Prima di chiudere per il difensore biancoceleste, però, l’ Inter vuole capire bene le situazioni relative a Manuel Akanji del Borussia Dortmund e a Trevoh Chalobah del Chelsea.

Inter, Acerbi in pole per la difesa – La novità principale su questo tema è rappresentata dal fatto che il Borussia avrebbe aperto al prestito (con rinnovo) del difensore svizzero, in scadenza tra 10 mesi. Come riportato da “La Gazzetta Dello Sport“, ora va individuata l’entità del riscatto facoltativo ricordando che la richiesta iniziale era tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Chalobah, invece, il Chelsea valuta la possibilità di lasciarlo partire solo per un lasso di tempo limitato e, conseguentemente, mediante la formula del prestito secco, la quale non soddisferebbe a pieno i nerazzurri. Da segnalare, inoltre, l’inserimento del Marsiglia per Acerbi che, però, non spaventerebbe minimamente l’ Inter che ha già l’accordo con il giocatore. La svolta in casa nerazzurra è quindi ad un passo, il nuovo difensore di Simone Inzaghi è davvero vicino.

LEGGI ANCHE: