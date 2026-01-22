Inter, accordo con Perisic per il ritorno: ma il PSV frena

L’Inter ha compiuto il primo, fondamentale passo per il sensazionale ritorno di Ivan Perisic. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra il club nerazzurro e il centrocampista croato esiste già un accordo personale per una riunione fino al termine della stagione. Tuttavia, l’operazione è in stallo a causa della ferma posizione del PSV Eindhoven, suo attuale club.

Il nodo PSV: la Champions League come veto

Il club olandese, infatti, non intende cedere Perisic in questa sessione di mercato. La dirigenza del PSV considera il croato un elemento importante per la sua corsa in Champions League e rifiuta di privarsene, a meno di non ricevere un indennizzo economico che l’Inter – per precise direttive della proprietà Oaktree – non è intenzionata a versare.

La strategia nerazzurra: attendere l’eliminazione europea

Di fronte a questo muro, l’Inter ha adottato una strategia di pazienza. La speranza è che l’eventuale eliminazione del PSV dalla Champions League per mano del Bayern Monaco possa ammorbidire la posizione olandese. Una volta svanito il sogno europeo, il PSV potrebbe essere più disponibile a rilasciare un giocatore che, comunque, desidera tornare a Milano.

Un ritorno a costo zero per una scommessa a breve termine

Per l’Inter, l’operazione Perisic rappresenta una scommessa a basso rischio. Il ritorno del croato, bandiera dello scudetto del 2021, avverrebbe a costo zero e fornirebbe esperienza e qualità a un reparto che ne ha bisogno. Ora, il destino di questo colpo di mercato dipende dal risultato di PSV-Bayern Monaco.