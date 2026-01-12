Inter, accordo con l’Hajduk per Mlačić: affare da 5 milioni

Trattativa avanzata tra Inter e Hajduk

L’Inter accelera sul mercato dei giovani e trova l’intesa con l’Hajduk Spalato per Branimir Mlačić. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, che parla di una trattativa ormai in fase avanzata. Il valore complessivo dell’operazione si aggira intorno ai cinque milioni di euro, cifra che testimonia la fiducia del club nerazzurro nelle qualità del difensore croato.

La strategia dell’Inter per la crescita del giocatore

L’idea dell’Inter è chiara. Acquistare subito Mlačić, lasciandolo però in prestito all’Hajduk fino al termine della stagione. Una scelta ponderata, legata alla volontà di garantire continuità e minutaggio al giocatore, permettendogli di crescere in un ambiente già familiare prima del salto verso San Siro.

L’intesa finale e i dettagli economici

Secondo Tuttosport, l’accordo tra Inter e Hajduk è stato raggiunto dopo aver superato l’ultimo nodo. Il club croato spingeva per trattenere il difensore fino a fine stagione, mentre i nerazzurri valutavano un inserimento immediato nella squadra Under 23. Alla fine ha prevalso la linea della continuità: Mlačić resterà in Croazia e si unirà all’Inter in estate.

Il trasferimento prevede una base fissa di cinque milioni di euro, con l’aggiunta di bonus legati al rendimento e una percentuale sulla futura rivendita. Un’operazione mirata, coerente con la strategia dell’Inter, che continua a investire su profili giovani e di prospettiva, costruendo il futuro con pazienza e metodo.