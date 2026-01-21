Insigne verso il Napoli? L’agente: “Pronto a tornare”

L’ipotesi di un ritorno a casa per Lorenzo Insigne al Napoli si fa sempre più concreta. L’agente del giocatore, Andrea D’Amico, ha lanciato un’esplicita apertura a Radio Kiss Kiss, dichiarando che l’ex capitano azzurro è pronto a tornare senza esigenze economiche particolari, in una “trattativa non normale”. Una possibilità che assumerebbe un senso strategico per il club partenopeo, obbligato a operare a saldo zero in questo mercato di gennaio.

La proposta sul tavolo: flessibilità totale

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Insigne è stato nuovamente offerto al Napoli e sarebbe disposto ad accettare un contratto di sei mesi, con un’opzione per un altro anno, e uno stipendio contenuto. Il giocatore, svincolato dal Toronto FC dal luglio 2025 dopo una risoluzione consensuale, è quindi libero di firmare immediatamente. La sua priorità sembra essere il ritorno in campo in un contesto a lui caro, piuttosto che l’aspetto finanziario.

Il doppio vantaggio per il Napoli

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, l’operazione presenta due benefici chiave. Primo, non comporterebbe alcun esborso per il cartellino, rispettando i vincoli di mercato. Secondo, e non meno importante, Insigne – essendo cresciuto nel settore giovanile del club – non occuperebbe un posto nella lista UEFA della prima squadra, lasciando spazio ad altri innesti. Una soluzione a costo zero per aggiungere esperienza e qualità a un reparto offensivo messo a dura prova dagli infortuni.

La decisione spetta alla società

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avuto contatti con il giocatore in passato, pur valutando altre opzioni. Ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a decidere se puntare sul sentimento e sull’immediatezza di un simbolo della propria storia, o su profili diversi. Se il club vorrà, Insigne aspetta solo la chiamata per un riabbraccio che emozionerebbe tutta la piazza.