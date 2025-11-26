Insigne sempre più vicino alla Lazio: accordo di base già trovato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Insigne e la Lazio verso l’intesa definitiva

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lorenzo Insigne è sempre più vicino a diventare il primo rinforzo della Lazio nella nuova finestra di mercato. Le parti hanno intensificato i contatti nelle ultime ore, trovando un’intesa preliminare sullo stipendio del giocatore. Il club biancoceleste valuta un inserimento immediato nel gruppo, seguendo una procedura già definita sul piano organizzativo.

Accordo economico raggiunto

Il quotidiano romano sostiene che l’ex capitano del Napoli abbia dato piena disponibilità al trasferimento, affascinato dalla possibilità di tornare protagonista in Serie A. L’accordo di base sul contratto sarebbe già chiuso e resterebbero da sistemare solo alcuni dettagli formali. La Lazio, dal canto suo, considera l’operazione strategica per aumentare qualità ed esperienza nel reparto offensivo.

Tempistiche e iter per il tesseramento

Sebbene il club possa far allenare subito Insigne grazie a un permesso assicurativo speciale, l’ufficialità del tesseramento dovrà attendere la metà di dicembre, come da regolamento federale. Un passaggio necessario che non frena l’ottimismo filtrato da Formello. Per la società e per il tecnico, il classe 1991 rappresenta un innesto in grado di incidere fin da subito sulla stagione.

Il ritorno in Italia dell’attaccante azzurro sembra dunque sempre più vicino. La trattativa entra nelle sue fasi decisive.

