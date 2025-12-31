Insigne-Lazio, ci siamo: c’è l’accordo! Le cifre dell’affare

Seppur in ritardo, Maurizio Sarri riceverà il suo regalo sotto l’albero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, sembra terminata la telenovela Lorenzo Insigne: nelle ultime ore le parti hanno finalmente raggiunto l’accordo che resta solo da mettere nero su bianco. Un incrocio del destino per “Lorenzo il Magnifico” e Sarri: l’ex ala partenopea potrebbe sedere in panchina già nel prossimo match, proprio contro quel Napoli con cui entrambi sono diventati grandi.

LAZIO-INSIGNE, LE CIFRE DELL’AFFARE

Sempre secondo la Gazzetta, Insigne firmerà un contratto semestrale con la Lazio da 1,4 milioni, con un’opzione di rinnovo per la stagione successiva a 2,4 milioni. Un rinforzo cercato e voluto fin dalla scorsa estate, quando il classe ’91 si è svincolato dal Toronto dopo un’esperienza triennale. Da quel momento, i contatti tra l’agente Andrea D’Amico e il presidente Lotito sono stati continui e, se non fosse stato per il blocco del mercato, Insigne sarebbe un giocatore biancoceleste già da un pezzo.

COME CAMBIA LA LAZIO CON L’ARRIVO DI INSIGNE

Oltre ad essere un ricambio di lusso per Zaccagni, Insigne potrebbe essere impiegato da Sarri anche come falso 9, vista la complicata situazione di Castellanos: il Taty può partire qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza e per una maglia da titolare al centro dell’attacco, oltre al sorprendente Noslin e al deludente Dia, ci sarebbe un Insigne in più. Molto improbabile, invece, l’indiscrezione uscita nei giorni scorsi riguardante un possibile arrivo nella Capitale di Lucca: l’ex Ajax non è il profilo adatto per il gioco di Sarri e l’operazione sarebbe molto complicata anche dal punto di vista economico.

