Insigne, ecografia d’urgenza: confermato l’affaticamento muscolare

Si ferma Lorenzo Insigne, il napoletano non ci sarà contro l’Udinese, eseguita d’urgenza l’ecogragia a Castel Volturno che ha confermato un leggero fastidio per cui il mister Ancelotti ha preferito non convocarlo per Udinese – SSC Napoli.

La Repubblica riporta che lo stop di Lorenzo Insigne è stato imposto da un leggero affaticamento muscolare, confermato pure dall’ecografia eseguita d’urgenza nella clinica Pineta Grande, prima della partenza per il Friuli. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e lo stesso allenatore si è poi preoccupato di sdrammatizzare. Infatti Carlo Ancelotti ne aveva anticipato l’assenza ieri in conferenza stampa da Castel Volturno:

“La Champions non condiziona le scelte, domani è una partita importante. Assoluta priorità alla trasferta di Udine, abbiamo fuori Luperto, Ounas ed Insigne. Lorenzo non ha nulla di grave ma resterà a Napoli e vedremo se riusciremo a recuperarlo per mercoledì. Non siamo distratti dal pensiero della Champions, l’obiettivo è vincere domani. Insigne recuperabile per la Champions? Credo di si”.