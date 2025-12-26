Insigne alla Lazio, fumata bianca vicina: Sarri studia il nuovo ruolo

Il ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne non è più una suggestione: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio è ormai vicinissima a chiudere l’operazione che riporterebbe l’ex capitano del Napoli nel campionato italiano dopo l’esperienza all’estero.

Accordo economico definito, ultimi dettagli

La trattativa è entrata nella fase conclusiva. L’intesa prevede un contratto fino a giugno da circa 1,3 milioni di euro, con opzione di rinnovo che porterebbe l’ingaggio intorno ai 2,4 milioni annui. Una formula sostenibile per il club biancoceleste, che punta sull’esperienza e sulla qualità tecnica del classe 1991 per alzare il livello del reparto offensivo.

Sarri e l’idea del nuovo Insigne

Il punto chiave riguarda il campo. Maurizio Sarri, che conosce bene Insigne per quanto costruito insieme a Napoli, starebbe pensando a una sua reinvenzione tattica. Non più solo esterno sinistro, ma possibile falso nueve, ruolo che valorizzerebbe visione di gioco, tempi di inserimento e capacità di dialogare nello stretto. Una soluzione pensata anche per gestire i 34 anni del giocatore e il rientro graduale dopo l’assenza dalla Serie A dal 2022.

Operazione di tecnica e leadership

Per la Lazio si tratterebbe di un colpo mirato, non nostalgico: Insigne porterebbe personalità, letture e una conoscenza profonda del calcio italiano. Un profilo che può incidere nello spogliatoio e dare nuove opzioni offensive a una squadra che cerca qualità tra le linee.

La fumata bianca è vicina. E il ritorno di Insigne promette di essere uno dei temi più discussi della stagione.