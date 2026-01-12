Infortunio Zaniolo: comunicato ufficiale e stop, quando torna

Stop pesante per l’Udinese

Brutte notizie per l’Udinese e per Kosta Runjaic: Nicolò Zaniolo si ferma per infortunio e sarà costretto a uno stop significativo proprio in una fase delicata della stagione. Il trequartista bianconero ha accusato un problema al ginocchio destro che ha reso necessario un intervento chirurgico, privando la squadra di una delle sue soluzioni più imprevedibili tra le linee. Un’assenza che pesa anche sul piano tattico, considerata la centralità del giocatore nel sistema offensivo friulano.

Il comunicato ufficiale del club

A chiarire il quadro è stata la nota ufficiale dell’Udinese Calcio, che ha confermato la piena riuscita dell’operazione:

“L’Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicolò Zaniolo è perfettamente riuscito. La pulizia meniscale del ginocchio destro è stata effettuata dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Nicolò inizierà immediatamente l’iter di recupero”.

Infortunio Zaniolo: tempi di recupero e partite saltate

Le stime sui tempi di recupero sono ora ufficiali. Zaniolo resterà ai box per circa un mese. Salterà le sfide contro Inter, Verona e Roma, con l’obiettivo di tornare a disposizione per Lecce-Udinese dell’8 febbraio. Lo staff medico seguirà passo dopo passo il percorso riabilitativo, senza forzare i rientri. L’Udinese è chiamata a trovare soluzioni alternative per non perdere incisività sulla trequarti in Serie A.