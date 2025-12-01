Infortunio Vlahovic, è lungo stop: la nota della Juventus
© foto Stefano D’Offizi
Aggiornamento della Juventus che informa circa l’entità dell’infortunio di Dusan Vlahovic accusato nel primo tempo della gara di sabato contro il Cagliari: per il venticinquenne serbo, lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.
Vlahovic tornerà a disposizione nei primi mesi del 2026: l’attacco della Juventus dovrà fare grande affidamento sui coetanei Jonathan David e Loïs Openda.
Intanto, i bianconeri preparano la gara casalinga di Coppa Italia contro l’Udinese valida per gli ottavi in programma domani mentre domenica trasferta di campionato a Napoli.
