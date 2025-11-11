Infortunio Skorupski, l’aggiornamento del Bologna
© foto Stefano D’Offizi
Breve nota del Bologna che pubblica un aggiornamento sull’infortunio di Lukasz Skorupski: per il trentaquattrenne portiere polacco, lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra e stop di un mese e mezzo.
Ecco la nota integrale:
Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni.
