Infortunio Simeone ed Ilic, la nota del Torino
Breve nota del Torino che aggiorna circa l’infortunio di Giovanni Simeone e Ivan Ilic: il primo ha subito in allenamento una lesione distrattiva miofacciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra mentre per il secondo, impegnato in Inghilterra con la Serbia, trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Il calendario granata fino alla fine del 2025 vede avversari Como, Lecce, Milan, Cremonese, Sassuolo e Cagliari.
OLTRE AD “INFORTUNIO SIMEONE ED ILIC…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Italia, Gattuso su Moldova e Norvegia: “Più importante la prima, trappola sempre dietro l’angolo. Barella, Tonali, Chiesa…”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato
- Verona, Hellas maschile e femminile al Bentegodi in sequenza per la prima volta: ecco quando
- Juventus, Spalletti si presenta in bianconero: “Sensazioni bellissime, stimolante tutto; riportiamola ad alti livelli”
- Bologna-Skorupski, rinnovo e quasi dieci anni insieme
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”