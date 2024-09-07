Infortunio Nico Gonzalez, Juventus in ansia: esce contro il Cile

Infortunio Nico Gonzalez: l’esterno della Juventus ha lasciato il campo nel corso della gara contro il Cile per un problema muscolare

NICO GONZALEZ INFORTUNIO – C’è una nota stonata nella splendida e armoniosa vittoria della Nazionale argentina nella gara alle qualificazioni al prossimo Campionato del Mondo, competizione nella quale la Seleccìon si presenterà coi favori del pronostico dopo l’ultima edizione conquistata in Qatar. Al minuti cinquantatré della gara contro il Cile, vinta per 3-0 dagli uomini di Scaloni, Nico Gonzalez, esterno e nuovo acquisto della Juventus, ha accusato un problema muscolare tale per cui è stato costretto a richiedere il cambio a discapito di Castellanos, attaccante della Lazio.

Gli esami strumentali dovrebbero essere svolti già in giornata, ma si teme un primo stop nell’avventura dell’ex Fiorentina in maglia bianconera. Al momento, infatti, la presenza del fantasista nella gara contro la Colombia sarebbe da escludere, così come un’immediata ripresa in vista del primo impegno in Champions League contro gli olandesi del PSV Eindhoven.

Allarme doppio, dunque, per Mister Thiago Motta, il quale dovrà fare a meno di un altro nuovo acquisto, Francisco Conceicao, il cui infortunio muscolare impedirà di partecipare alle gare in programma dopo la sosta nazionali. Schierato da quinto di centrocampo nella partita contro il Cile, Nico Gonzalez aveva offerto ottimi spunti al pari di tutta la corazzata di Scaloni, che viaggia spedita verso il Mondiale americano del 2026.

