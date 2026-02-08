Infortunio McTominay, Napoli in ansia: stop muscolare, le condizioni

Apprensione azzurra dopo Genova

INFORTUNIO MCTOMINAY – La vittoria sul campo del Genoa ha lasciato in dote tre punti pesanti e una nuova preoccupazione. Scott McTominay, autore di una prestazione intensa impreziosita dal gol, non è rientrato in campo dopo l’intervallo, costringendo Antonio Conte a ridisegnare il centrocampo del Napoli in corsa. Un segnale che ha acceso immediatamente l’attenzione dello staff medico e dell’ambiente azzurro.

La natura dell’infortunio di McTominay

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al club e riportato da Il Mattino, lo stop è legato a una riacutizzazione di una tendinopatia agli ischiocrurali, un problema già emerso nelle ultime settimane. Nello specifico, la zona interessata riguarda i muscoli posteriori della coscia, un’area delicata che impone valutazioni attente e tempi di recupero calibrati.

Valutazioni verso Como

Le condizioni di McTominay saranno rivalutate tra oggi e domani. L’obiettivo è capire se il centrocampista scozzese potrà essere almeno parzialmente a disposizione per la sfida contro il Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma al Maradona. In un Napoli già alle prese con una rosa ridotta, ogni scelta verrà ponderata con attenzione.

La priorità si chiama Roma

La sensazione è chiara. Lo staff sanitario azzurro è orientato alla prudenza, con una priorità ben definita: recuperare McTominay per il big match di Serie A contro la Roma. Una gara chiave nel percorso stagionale del Napoli, dove l’apporto fisico e l’equilibrio dello scozzese possono fare la differenza. In questo momento, forzare non è un’opzione.