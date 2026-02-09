Infortunio Lykogiannis, la nota del Bologna
Il giorno dopo la sconfitta nel derby emiliano contro il Parma e a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio, il Bologna aggiorna circa l’infortunio di Charalampos Lykogiannis: il trentaduenne difensore greco ha accusato una tendinopatia acuta dei flessori destro.
I tempi di recupero sono di circa 3 settimane, la diagnosi ufficiale del club rossoblù.
Oltre ai quarti di Coppa Italia, Lykogiannis salterà così le gare di campionato contro Torino, Udinese e Pisa, oltre ai due impegni di Europa League, playoff contro il Brann.