Infortunio Lykogiannis, la nota del Bologna

Alessandro Collu
1 min
Bologna Lykogiannis

Il giorno dopo la sconfitta nel derby emiliano contro il Parma e a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio, il Bologna aggiorna circa l’infortunio di Charalampos Lykogiannis: il trentaduenne difensore greco ha accusato una tendinopatia acuta dei flessori destro.

I tempi di recupero sono di circa 3 settimane, la diagnosi ufficiale del club rossoblù.

Oltre ai quarti di Coppa Italia, Lykogiannis salterà così le gare di campionato contro Torino, Udinese e Pisa, oltre ai due impegni di Europa League, playoff contro il Brann.

