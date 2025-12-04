Infortunio Lobotka, salta la Juventus
© foto Stefano D’Offizi
Nota del Napoli che pubblica un aggiornamento relativo all’infortunio di Stanislav Lobotka: il trentunenne slovacco ha accusato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra prima della gara di Coppa Italia contro il Cagliari giocata ieri.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Il centrocampista ha iniziato il percorso di riabilitazione ma ovviamente non sarà disponibile per i prossimi impegni degli azzurri, a partire dalla gara casalinga di domenica contro la Juventus.
OLTRE AD “INFORTUNIO LOBOTKA…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- De Zerbi a SI: “Marsiglia, Inter, Milan, Rabiot, Estupiñán, Aubameyang…”
- Inter, pokerissimo al Venezia: ai quarti CI Roma o Torino
- Infortunio Gatti, operazione in programma: la nota della Juventus
- Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”
- Infortunio Vlahovic, è lungo stop: la nota della Juventus
- Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
- Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
- Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
- Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
- Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
- Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
- Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”