Dal pomeriggio di ieri i tifosi del Milan sono in apprensione per l’infortunio subito da Rafael Leao nel primo tempo della gara con la Lazio, soprattutto in ottica derby con l’Inter in settimana per l’andata delle semifinali di Champions League.

INFORTUNIO LEAO, ELONGAZIONE DELL’ADDUTTORE PER IL PORTOGHESE

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore nelle ultime ore hanno evidenziato l’elongazione dell’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate e valutate di giorno in giorno, il che significa che per la sfida con l’Inter il portoghese sarà in dubbio probabilmente fino alle ultime ore prima del fischio d’inizio.

