Infortunio Leao, aggiornamenti: esami ok e speranze per il Milan

9 Dicembre 2025

Infortunio Leao: esito degli esami e tempi di recupero

Il milan tira un sospiro di sollievo dopo gli esami sostenuti da Rafael Leao, in seguito all’infortunio patito durante il match contro il torino. La risonanza magnetica ha escluso lesioni muscolari all’adduttore destro, confermando un semplice quadro infiammatorio. Il club rossonero ha comunicato che il portoghese ha già iniziato le terapie e questo apre uno spiraglio concreto in vista della Supercoppa Italiana, in programma il 18 dicembre contro il napoli a Riad.

L’assenza di lesioni permette di impostare una tabella di lavoro più rapida, pur restando da valutare la risposta muscolare nei prossimi giorni. Leao salterà la sfida di campionato contro il sassuolo, ma la possibilità di rivederlo in campo per il match contro gli azzurri non è più remota.

Il momento dell’infortunio e le sensazioni del Milan

L’attaccante si era fermato durante Torino-Milan, dopo un tiro terminato fuori. Aveva avvertito dolore nella zona inguinale e, nonostante un breve tentativo di continuare, aveva chiesto il cambio. L’adduttore è un muscolo molto sollecitato per un giocatore con le sue caratteristiche e il rischio di una ricaduta impone prudenza.

La gestione del recupero e la corsa alla Supercoppa

Per Rafael Leao si tratta del secondo problema muscolare della stagione, dopo il trauma elongativo al polpaccio destro che lo aveva tenuto fuori per cinque partite. Adesso la priorità del Milan è riportarlo in condizione senza forzare i tempi. Le prossime sedute daranno indicazioni decisive, ma l’ottimismo, almeno cauto, è tornato a farsi strada a Milanello.