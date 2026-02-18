 Salta al contenuto
Infortunio Lautaro a Bodo, Chivu: “Si è fatto male, fuori per un po’ di tempo”

Oltre alla brutta sconfitta in Norvegia a Bodo nell’andata dei playoff di Champions League, l’Inter registra anche l’infortunio di Lautaro Martinez. Nell’intervista post gara, ai microfoni Sky Sport mister Cristian Chivu è tutt’altro che ottimista:

Per me si è fatto male. Per un po’ di tempo ce lo avremo fuori“.

Sulla gara:Sapevamo come sarebbe stata, il primo tempo è la testimonianza; adattarci a condizioni del genere non è stato semplice ma abbiamo avuto l’approccio giusto, cercando con più soluzioni di creare qualcosina. Abbiamo subito il gol, poi siamo rientrati con il pareggio, una doppia occasione davanti alla porta e poi siamo sorpresi dalla gestione palla e dalle loro transizioni“.

Dovremo essere bravi a scordarci di questa partita, fra tre giorni abbiamo una partita di campionato, poi penseremo a quella di ritorno, è ancora tutto aperto. L’avevamo preparata così, ci ha impressionato l’intensità e la qualità del gioco e delle giocate in un blocco basso e nelle transizioni, la prima palla recuperata era sempre in avanti, è una squadra che ha qualità, intensità e in questo campo riescono a fare sempre qualcosina in più“.

La gara di ritorno si giocherà martedì 24 febbraio a San Siro, ore 20.45.

