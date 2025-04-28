Infortunio Kelly, la nota della Juventus
La Juventus informa circa l’infortunio di Lloyd Kelly accusato ieri sera post gara interna contro il Monza: per il ventiseienne difensore inglese, lesione di basso grado del bicipite femorale.
La sua assenza nei due scontri diretti contro Bologna e Lazio si aggiunge a quella di Yildiz, espulso per condotta violenta e verso un doppio turno di squalifica.
La nota integrale del club bianconero:
Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.
