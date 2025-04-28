 Salta al contenuto

Infortunio Kelly, la nota della Juventus

Alessandro Collu
Kelly Juventus difesa

La Juventus informa circa l’infortunio di Lloyd Kelly accusato ieri sera post gara interna contro il Monza: per il ventiseienne difensore inglese, lesione di basso grado del bicipite femorale.

La sua assenza nei due scontri diretti contro Bologna e Lazio si aggiunge a quella di Yildiz, espulso per condotta violenta e verso un doppio turno di squalifica.

La nota integrale del club bianconero:

Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.

