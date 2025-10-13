Infortunio Kean, niente Italia-Israele e domenica c’è Milan-Fiorentina

Alessandro Collu · Pubblicato il 13 Ottobre 2025 · Aggiornato il 13 Ottobre 2025

La Figc ha comunicato un aggiornamento riguardante l’infortunio di Kean, a segno in Estonia e poi uscito nella prima parte di match: gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra e non sarà a disposizione per la partita di Udine dell’Italia contro Israele.

Domenica, trasferta a Milano per la Fiorentina nel posticipo della settima giornata di Serie A 2025/26: senza Kean?

