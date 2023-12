Infortunio Immobile: nel dettaglio, la nota ufficiale con la quale, la Lazio, ha comunicato l’infortunio muscolare occorso al capitano

“Ciro Immobile ha riportato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra nel corso della partita contro l’Empoli, dopo essersi sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Padeia International Hospital. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”. Attraverso questa nota ufficiale apparsa sui canali tematici del club, la Lazio ha comunicato i risultati dei test ai quali è stato sottoposto Immobile dopo aver accusato un fastidio muscolare al minuto ventidue di Empoli–Lazio, match nel quale i biancocelesti si sono imposti per due reti a zero. Nel corso dei prossimi giorni, il capitano effettuerà ulteriori esami strumentali ma, al momento, un’assenza nella gara contro il Frosinone, in programma venerdì sera all’Olimpico, appare inevitabile.

Infortunio Immobile: la nota della Lazio in vista dei prossimi impegni

Uscito anzitempo della gara del Castellani, Immobile dovrebbe aver comunque scongiurato un’assenza prolungata evitando il peggio. I progetti di risalita della Lazio dovranno dunque ripartire senza il fondamentale apporto del proprio capitano, almeno per la gara di venerdì. Il pieno recupero del numero 17 risulterà cruciale per i propositi di scalata della classifica degli uomini di Maurizio Sarri a causa dei ventiquattro punti conquistati nelle prime diciassette giornate di Serie A. Capitan Immobile, sino a questo punto della stagione, ha realizzato quattro reti in campionato, contro Lecce, Monza, Fiorentina e Salernitana ed è stato costretto al forfait già nel corso della gara vinta dalla Lazio contro l’Atalanta, nella quale i capitolini si sono imposti per tre reti a due. In vista dell’impegno di venerdì, è molto probabile che, Sarri, lasci a riposo Immobile per fissare l’effettivo rientro del numero 17 nella prima gara del 2024, a Udine.

Oltre all’articolo: “Infortunio Immobile: la nota della Lazio in vista dei prossimi impegni”, leggi anche: