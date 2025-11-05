Anthony Ferrara · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Luis Diaz, attaccante del Bayern Monaco e mattatore della gara di Parigi, ha causato l’infortunio di Hakimi con un brutto intervento

HAKIMI INFORTUNIO DIAZ – Lacrime e apprensione, per un infortunio che potrebbe costringere Achraf Hakimi a un lunghissimo stop. La serata del martedì di Champions League, in occasione della quarta giornata del Girone Unico della competizione, si era già rivelata difficile nel corso del primo tempo, per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, per il doppio vantaggio del Bayern Monaco firmato Luis Diaz. A complicarla ulteriormente, anche e soprattutto in ottica futura, è lo stesso colombiano il quale, con un durissimo intervento, ha causato l’infortunio del terzino marocchino.

Un fallo da dietro che è costato il rosso all’esterno dei bavaresi – squadra capace di mantenere il punto del vantaggio sino al fischio finale del match – su indicazione VAR all’arbitro italiano, Mariani, il quale aveva estratto inizialmente il cartellino giallo ai danni dell’ex attaccante esterno del Liverpool.

A caccia del possesso del pallone su un contrasto proprio con il malcapitato, Hakimi, Luis Diaz ha affondato il tackle che ha fatto compiere alla gamba sinistra del terzino del PSG un movimento innaturale. L’ex Inter è stato accompagnato fuori dal rettangolo verde dai sanitari, con il classe 1998 vistosamente preoccupato e in lacrime. Nel corso della giornata odierna arriveranno le prime indicazioni circa l’infortunio che potrebbe costringere i francesi a ritornare sul mercato già a gennaio. Ulteriore tegola, in una serata già molto complicata sin dai primissimi minuti di gioco.

Oltre all’articolo: “Infortunio Hakimi, si preannuncia un lungo stop: brutto fallo di Diaz”, leggi anche: